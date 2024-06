Lazio-Tudor è finita, adesso è anche ufficiale - IL COMUNICATO

Dopo la notizia di qualche ora fa adesso è anche ufficiale: Tudor e la Lazio prenderanno strade diverse, come reso noto dalla società biancoceleste attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Il comunicato ufficiale

"La S.S. Lazio comunica che, in data odierna, Igor Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra.

La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali."

Tudor e la Lazio

Si interrompe così dopo una manciata di mesi il percorso di Tudor e la Lazio, arrivato a marzo per sostituire il dimissionario Sarri. Il tecnico croato sulla panchina della Lazio è sceso in campo per 11 volte (9 in campionato e 2 in Coppa Italia) ottenendo 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ottenendo la qualificazione all'Europa League arrivando settimo in campionato.