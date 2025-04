Verso Lazio-Roma con una sfida calda in regia: ritorna il duello Guendouzi-Paredes

Stasera alle ore 20:45 inizierà il derby fra Lazio e Roma, una partita sentita ed emozionante che andrà giocato con tanto cuore e determinazione, un match per il quale è impossibile fare previsioni: lo insegna la storia. La Roma ha avuto una settimana di tempo per preparare questa partita, differentemente dal biancocelesti, reduci da una difficile trasferta in Norvegia contro il Bodo: nonostante questo, ci si aspetta, da entrambe le parti, una prestazione importante.

Con Lazio-Roma torna il duello Guendouzi-Paredes

Sponda bianco celeste, la volontà è anche quella di rivendicare il derby di andata, disputato lo scorso 5 gennaio e terminato due-zero per giallorossi già dopo 20 minuti. Due grandi protagonisti stasera si vedranno a centrocampo: Guendouzi per la Lazio e Paredes per la Roma. I due hanno già avuto modo di conoscersi bene quando nel derby di ritorno della scorsa stagione ci fu una mezza bufera. All’inizio in campo, quando Dybala schernì Guendouzi (prima mostrandogli i parastinchi con la Coppa del Mondo e poi ricordandogli i suoi “zero titoli“), poi al triplice fischio finale, con il francese che colpì allo stomaco Paredes. D’altronde, come riporta La Gazzetta dello Sport, la loro rivalità affonda le radici nell’ultima finale del Mondiale 2022, con il trionfo dell’Argentina sulla Francia.

Una sfida calda a centrocampo e la “rinascita di Guendouzi“

D’altronde, questa “rivalità“ dipende anche dal carattere dei due centrocampisti, non troppo diversi sotto questo punto di vista. Entrambi vivono di carisma e intensità agonistica. Sono due combattenti che animano il proprio centrocampo con sfide e duelli personali. Ad esempio, Guendouzi, con mister Sarri, giocava ad intermittenza; mentre, con Baroni, è finalmente tornato un riferimento in mediana, le sue prestazioni sono salite di livello e stasera toccherà a lui cercare di togliere spazio ai trequartisti giallorossi, creando densità davanti alla sua difesa per limitare gli avversari. Anche il francese sarà uno dei riferimenti di stasera in campo lato Lazio e ci si aspetta una grande prestazione da parte sua.