Lazio-Roma dalle mille emozioni: stasera in palio un’opportunità per la Champions

Stasera si disputerà il derby di ritorno fra Lazio e Roma a partire dalle ore 20:45. All’Olimpico è attesa a una sfida emozionante e che andrò giocata con tanto cuore e determinazione. Un match impossibile da prevedere e che potrebbe aprire scenari inaspettati, anche e soprattutto in ottica futura

Un derby che può valere la Champions

Per un tifoso sarà l’ultimo dei pensieri, nascosto dall’emotività di una serata così particolare. Ma se si guarda alla partita con razionalità si comprende che, quella di stasera, potrebbe essere veramente un’occasione importante per la qualificazione in Champions, obiettivo appeso ad un filo per moltissime squadre italiane quest’anno, fra cui le due romane, ma anche Fiorentina, Bologna e Juventus. Come riporta Il Corriere dello sport, la Lazio parte davanti in classifica di: rispetto alla Roma: un pareggio terrebbe accesa la speranza, osservando anche lo scontro diretto Atalanta-Bologna. La Roma, però ha un vantaggio: si è preparata per una settimana intera per questa partita, a differenza dei biancocelesti, impegnati, nel gelo norvegese, in una difficile trasferta europea.

Baroni vs Ranieri

Lo conferma la partita d’andata, in cui la Lazio entrò in campo incerta e incassò velocemente due goal dalla Roma, senza riuscire a recuperare. All’andata, d’altronde, la Roma stava ben 15 punti dalla Lazio e mai avrebbe pensato di potersi giocare uno slot europeo con i cugini rivali. Quasi 100 giorni dopo le due squadre si ritrovano accompagnate dallo stesso obiettivo. In più, mentre mister Baroni, arrivato sulla panchina della Lazio quest’estate, si prepara ad un eventuale prima vittoria in un derby capitolino della sua carriera, al contrario, mister Ranieri ha vinto cinque derby su cinque e stasera vivrà all’ultimo da allenatore. Finora, la sua presenza sulla panchina giallorossa è stata una sentenza, ma la statistica non è aritmetica e stasera tutto potrebbe cambiare.