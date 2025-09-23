Women's cup, Grassadonia: "Fa male perdere un derby. Questa sconfitta ci servirà, ecco perché"

Al netto degli infortuni e delle assenze, le biancocelesti hanno purtroppo deluso, e ad un passo dalla finale hanno lasciato il posto ad una Roma nettamente più dominate e con un piglio più grintoso. Ora la squadra di Grassadonia dovrà avere testa al campionato, che prenderà il via il primo weekend di ottobre.

Nel frattempo il mister ha rilasciato alcuni commenti ai microfoni di Sky Sport post Roma-Lazio, di seguito le sue parole.

Siamo partiti molto bene, alle prime difficoltà abbiamo sbagliato tanto e rinunciato a giocare. ci servirà siamo all'inizi di un percorso. Siamo arrivate tra le prime quattro e questo significa che ci sono dei valori. Questa sconfitta ci fa male ma ci fortifica per il futuro, ci servono a livello nervoso.

Ho fatto il calciatore so che quando sei abituato a giocare partite secche, sei anche abituato a farlo. siamo all'inizio. semifinale meritata, la squadra voleva portarla a casa, ci ha creduto. Bisogna fare i complimenti alla Roma, fa male. ma bisogna guardare avanti con grande fiducia.