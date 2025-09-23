Women's cup, Grassadonia: "Fa male perdere un derby. Questa sconfitta ci servirà, ecco perché"
L'intervento ai microfoni di Sky Sport di mister Grassadonia post Roma-Lazio
Al netto degli infortuni e delle assenze, le biancocelesti hanno purtroppo deluso, e ad un passo dalla finale hanno lasciato il posto ad una Roma nettamente più dominate e con un piglio più grintoso. Ora la squadra di Grassadonia dovrà avere testa al campionato, che prenderà il via il primo weekend di ottobre.
Nel frattempo il mister ha rilasciato alcuni commenti ai microfoni di Sky Sport post Roma-Lazio, di seguito le sue parole.
Grassadonia nel post partita
Siamo partiti molto bene, alle prime difficoltà abbiamo sbagliato tanto e rinunciato a giocare. ci servirà siamo all'inizi di un percorso. Siamo arrivate tra le prime quattro e questo significa che ci sono dei valori. Questa sconfitta ci fa male ma ci fortifica per il futuro, ci servono a livello nervoso.
Ho fatto il calciatore so che quando sei abituato a giocare partite secche, sei anche abituato a farlo. siamo all'inizio. semifinale meritata, la squadra voleva portarla a casa, ci ha creduto. Bisogna fare i complimenti alla Roma, fa male. ma bisogna guardare avanti con grande fiducia.
Continua il mister biancoceleste
Che stagione ci aspetta? Alzare l'asticella rispetto allo scorso anno dove abbiamo buttato tanti punti. vogliamo fare bene e confrontarci con queste squadre importanti. lavorare duro, capiremo gli errori di questa sconfitta. esce sconfitta dal campo ma ha fatto un grande step al livello di mentalità perché dobbiamo giocare partite come queste per crescere.
Questa squadra ha vinte tutte e tre le partite. Non facendo benissimo alla prima, andando a vivere a Torino con una grande squadra come la Juventus, e confermandoci con il Parma in casa.
Perdere un derby fa molto male ma ci deve dare la forza di andare avanti. La nostra società cura tanto il comparto femminile, volevamo regalare loro una soddisfazione, anche dopo il derby perso dagli uomini. L'importante è essere arrivati.