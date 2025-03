Bologna-Lazio: ecco dove seguire l'incontro tra i biancocelesti e i rossoblu

La squadra biancoceleste sta svolgendo un'ottima stagione in Serie A e in UEFA Europa League, infatti, dopo essersi mantenuta in 1a posizione sin dalla prima giornata, la Lazio è riuscita a sconfiggere il Viktoria Plzen ed accedere ai quarti di finale della competizione europea, dove il 10 aprile incontrerà il Bodoe/GlImt. In campionato, invece, dopo il pareggio contro l'Udinese, il club di Baroni si trova in 5a posizione con un totale di 51 punti, tuttavia, la corsa per il 4° posto contro la Juventus è ancora aperto e i biancocelesti non hanno nessuna intenzione di mollare. Domani si disputerà Bologna-Lazio e il club di Baroni avrà una nuova occasione di portarsi a casa i 3 punti e tentare di superare la squadra di Motta.

Bologna-Lazio: ecco dove seguire l'incontro

Domani 16 marzo alle ore 15:00 di disputerà Bologna-Lazio allo stadio Renato Dell'Aira, la rosa biancoceleste scenderà in campo e tenterà in ogni modo di aggiudicarsi i 3 punti e ripetere la partita del girone dell'andata, conclusasi 3-0 per la squadra di Baroni grazie ad una rete del difensore centrale Samuel Gigot, un gol del capitano Zaccagni ed un pallone mandato in rete dal centrocampista Fisayo Dele-Bashiru. L'incontro tra i biancocelesti e i rossoblu potrà essere seguito sulla piattaforma streaming Dazn o sul canale 215 di Sky Sport, denominato Dazn 2.

