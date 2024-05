Pessina nel post-partita: "Abbiamo creato più della Lazio…"

Al termine di Monza-Lazio è intervenuto nel post-partita Pessina:

"Non è arrivata la vittoria, raccogliamo poco rispetto a quello che facciamo, abbiamo avuto più occasioni della Lazio, i punti arriveranno.

Serve crederci di più, dobbiamo fare uno step mentale possiamo puntare in alto. Vogliamo arrivare a 48 punti per arrivare a 100 punti in 2 stagione. siamo salvi da un po' e ora vogliamo fare questo step in più.

Spero di battere il mio record di gol, ma l'importante è la squadra.