Cagliari-Lazio, infortunio per Nicolò Rovella: ecco le sue condizioni
Nel corso di Cagliari-Lazio, il mister Maurizio Sarri è stato costretto a sostituire Nicolò Rovella a causa di un infortunio, ecco le sue condizioni
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Nel corso della gara Cagliari-Lazio, valida per la 26a giornata di Serie A e conclusasi con un 0-0, il mister Maurizio Sarri è stato costretto a sostituire Nicolò Rovella a causa di un infortunio.
Le condizioni di Rovella
Dopo aver riscontrato un problema alla spalla destra, il regista è stato sostituito da Danilo Cataldi e si è subito diretto verso gli spogliatoi. Secondo quanto riportato da Lazio Style, al momento il biancoceleste si trova in ospedale per accertamenti e la diagnosi sembra essere una frattura alla clavicola destra.