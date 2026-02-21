Cagliari-Lazio, infortunio per Nicolò Rovella: ecco le sue condizioni

Nel corso della gara Cagliari-Lazio, valida per la 26a giornata di Serie A e conclusasi con un 0-0, il mister Maurizio Sarri è stato costretto a sostituire Nicolò Rovella a causa di un infortunio.

Le condizioni di Rovella

Dopo aver riscontrato un problema alla spalla destra, il regista è stato sostituito da Danilo Cataldi e si è subito diretto verso gli spogliatoi. Secondo quanto riportato da Lazio Style, al momento il biancoceleste si trova in ospedale per accertamenti e la diagnosi sembra essere una frattura alla clavicola destra.