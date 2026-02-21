Cagliari-Lazio, Palestra: "Dobbiamo fare mattone dopo mattone. Pellegrini?..."

Palestra ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Cagliari-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Enrico Locci/Getty Images via onefootball
Photo by Enrico Locci/Getty Images via onefootball

Palestra ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro Cagliari-Lazio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Palestra a Dazn

Il pareggio? Vale tanto, dobbiamo fare mattone dopo mattone, ci teniamo stretto questo punto. Pellegrini? Io ho cercato di fare la partita mia, sono giocatori di ottimo livello insieme a Tavares, indipendentemente dall’avversario che ho davanti, io cerco di dare sempre il meglio di me.

Cagliari-Lazio, infortunio per Nicolò Rovella: ecco le sue condizioni
Cagliari-Lazio, Caprile: "Abbiamo sofferto come un vero gruppo. Pareggio? Un punto meritato"