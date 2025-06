Franco Colomba: "Immobile al Bologna? Sarebbe ottimo”

Franco Colomba, volto storico della panchina rossoblù, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport per commentare il presente e il futuro del Bologna. Tra analisi tecniche, riflessioni sul mercato e uno sguardo all’identità della squadra, l'ex allenatore ha manifestato ottimismo:

“Il Bologna è in buone mani. Anche in caso di cessioni, bisogna avere fiducia in chi ha operato in questi anni. Sono stati acquistati giocatori sconosciuti ai più che hanno poi fatto benissimo. Massima fiducia nella società e nell’allenatore, che ha saputo amalgamare il gruppo nel migliore dei modi”.

"Ciro Immobile al Bologna? Un’ipotesi che entusiasma"

Uno dei temi caldi toccati da Colomba riguarda il possibile approdo in rossoblù di Ciro Immobile, ex capitano e attaccante della Lazio e più volte capocannoniere della Serie A.

“Ha qualità sotto porta che non tutti hanno. In un ambiente entusiasta come quello di Bologna può trovare grande stimolo. Non è più un ragazzino, ma la sua confidenza con la rete può aiutare anche i giovani a crescere”.

Gestione dell’età e ruolo nello spogliatoio

Sul tema dell’età e della gestione delle forze, Colomba mostra grande equilibrio e comprensione del ruolo che Immobile potrebbe ricoprire.

“Credo sia un ragazzo maturo e intelligente. A 35 anni non si possono giocare 38 partite più le coppe a certi ritmi. Ma se capisce che deve essere gestito per rendere al massimo, problemi non ce ne sono. È un uomo di carattere, queste cose le capisce”.

Le parole di Franco Colomba restituiscono un’immagine chiara: un Bologna maturo, ambizioso, costruito su basi solide. E la possibile aggiunta di un profilo come Immobile non sarebbe solo un valore tecnico, ma anche umano e motivazionale. La stagione che verrà si preannuncia interessante — e, secondo Colomba, piena di promesse.