Giancarlo Oddi: “Romagnoli leader, Lazio faccia mercato”

Giancarlo Oddi, ex colonna della Lazio e voce autorevole del mondo biancoceleste, è intervenuto alla trasmissione 9 Gennaio 1900 lanciando un messaggio chiaro alla società: il progetto di Maurizio Sarri ha bisogno di certezze, non solo di conferme.

"Sarri non è tornato alla Lazio per farsi una passeggiata. L’obiettivo deve essere fare meglio della scorsa stagione. E da questo punto di vista non capisco come la Lazio possa non fare acquisti, almeno sulla carta, importanti."