Lazio, Noslin potrebbe andare al Mondiale: ecco con quale nazionale

Tijjani Noslin sta vivendo un inizio di stagione tutt’altro che semplice con la maglia della Lazio. L’attaccante olandese, arrivato durante l’estate scorsa tra una certa curiosità e buone aspettative, finora ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni di Sarri. Le sue presenze si sono, dunque, limitate a brevi scampoli di gioco, troppo poco per poter incidere o per ritagliarsi un ruolo stabile all’interno della squadra biancoceleste.

Conseguenze e nove opportunità per Noslin

Questa situazione, inevitabilmente, ha avuto ripercussioni anche sul fronte delle convocazioni in Nazionale. Le porte dell’Olanda, almeno per il momento, sembrano chiuse a tripla mandata. Nel panorama dei talenti offensivi a disposizione del CT Ronald Koeman, Noslin non figura tra le prime scelte, e senza continuità nel club difficilmente potrà attirare l’attenzione della sua nazionale. Tuttavia, per l’attaccante della Lazio potrebbe aprirsi un altro interessante scenario internazionale. Come riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Noslin possiede infatti il doppio passaporto: oltre a quello olandese, ha anche la cittadinanza surinamese. Questo dettaglio non secondario potrebbe offrirgli una possibilità alternativa, quella di vestire la maglia del Suriname. La Federazione calcistica del Suriname, che negli ultimi anni sta cercando di rafforzare la propria rappresentativa, avrebbe messo da tempo gli occhi su Noslin. Il progetto della nazionale sudamericana – che sogna una storica prima qualificazione ai Mondiali – punta proprio a coinvolgere talenti con doppia nazionalità per alzare il livello tecnico della squadra.

Un’altra via per Noslin

Noslin, in questo contesto, rappresenterebbe un profilo ideale: giovane, dinamico, con esperienza nel calcio europeo e ancora nel pieno della sua crescita. L’interesse del Suriname potrebbe, dunque, trasformarsi in un’occasione preziosa per il giocatore, che avrebbe la possibilità di mettersi in mostra a livello internazionale e di ritrovare entusiasmo, qualora la sua avventura con la Lazio continuasse a offrirgli spazi limitati. Insomma, se le prospettive con l’Olanda appaiono per ora sfumate, il Suriname potrebbe aprirgli una nuova porta, dando a Noslin la chance di diventare uno dei volti simbolo del movimento calcistico di un Paese in pieno sviluppo.