Champions League | la Juventus pareggia in casa contro lo Sporting: 1-1 il risultato finale

Oltre al Napoli, oggi è scesa in campo anche la Juventus. Il match contro lo Sporting CP, valevole la quarta giornata di Champions League, è terminato con un pareggio (1-1).

La squadra di Spalletti è, però, sembrata molto convincente, riuscendo a riprendere il proprio gioco dopo l'iniziale 1-0 per la squadra portoghese. Anche se appaiono ancora molto evidenti le difficoltà sotto porta.

Con la partita di oggi, il cammino Champions della Juventus - che con 4 partite ha conquistato solo 3 punti - si complica ulteriormente, rendendo sempre più difficile la possibilità di qualificarsi direttamente alla fase successiva.

Photo by Stefano Guidi/Getty Images via Onefootball

Le formazioni iniziali

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Mckennie; Conceicao, Vlahovic, Yildiz.



Sporting (4-2-3-1): Silva; Vagiannidis, Diomande, Inacio, Araujo; Simoes, Hjulmand; Quenda, Trinçao, Gonçalves; Ioannidis.

La partita

Il match inizia in maniera equilibrata, entrambe le squadre hanno iniziato ad attaccare: la Juventus con Cambiaso e Vlahovic; lo Sporting, invece, con Araujo, segnando il momentaneo 1-0 (al 12'). I bianconeri, presi alla sprovvista, hanno rischiato di subire il raddoppio, ma al 34' l'attaccante serbo è riuscito a pareggiare i conti.

Nel secondo tempo la situazione non cambia: entrambe le squadre continuano a pressare, sprecando, però, occasioni importanti per portare a casa i 3 punti della vittoria.