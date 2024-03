CdS | Zaniolo: “Mi manca la Serie A. Io alla Lazio…”

Sulle pagine de Il Corriere dello Sport è stata pubblicata un’intervista a Nicolò Zaniolo, ex calciatore della Roma ora in forza all’Aston Villa in prestito dal Galatasaray.

Tra le varie cose, gli è stato chiesto anche di un possibile futuro in Serie A e delle voci sulla Lazio: queste le sue parole: “Non so nulla. Ma comunque voglio essere onesto: per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile”.