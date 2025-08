Guendouzi, riscatto da leader della sua Lazio con il Gala

La reazione che serviva

Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, arrivata anche a causa di un suo errore, Matteo Guendouzi aveva bisogno di dare una risposta concreta. E lo ha fatto nel migliore dei modi nella sfida successiva contro il Galatasaray, dove ha offerto una prestazione da autentico trascinatore. Il centrocampista francese ha preso in mano il pressing della Lazio, intervenendo puntualmente ogni volta che i turchi cercavano di impostare l’azione partendo dai difensori centrali. Una prova che ha ricordato le migliori fasi del gioco di Sarri, dimostrando come Guendouzi abbia ancora ben presenti i principi tattici dell’ex tecnico biancoceleste.

Parole e fatti

A fine partita, Guendouzi ha dichiarato:

Ogni partita penso a dare tutto sul campo per la squadra, cerco di dare il meglio e lottare per il club per farlo crescere e spero sempre di ottenere il miglior risultato.

Un messaggio chiaro della dedizione e dello spirito di sacrificio che mette in ogni gara. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, nei 67 minuti giocati ha guidato con intensità il pressing, soprattutto nel primo tempo, aiutando da solo l’attaccante nella pressione alta. Nella ripresa, invece, si è alternato con Vecino nel ruolo, confermando una volta di più la sua affidabilità e l’impegno costante in campo.