Bruno Giordano: "La classifica di Serie A? Napoli in pole e la Lazio..."

Bruno Giordano è sempre stato un maestro nel suo ruolo e un esempio da seguire, tanto che nell'arco della sua carriera calcistica è sceso in campo anche con la Nazionale Italiana ed ha vinto il titolo di Capocannoniere della Serie A, Serie B e Coppa Italia. L'attaccante, dopo aver giocato con le giovanili della Lazio, ha esordito nel Campionato di Serie A in maglia biancoceleste, club nel quale è rimasto per 10 stagioni totalizzando 203 presenze e 86 reti, inoltre, grazie ai suoi 18 palloni mandati in porta è l'aquila con il maggior numero di gol realizzati nelle Coppe Nazionali. Dopo l'esperienza alla Lazio è arrivata quella al Napoli, dove in 3 stagioni il calciatore ha ottenuto un bilancio di 78 presenze e 23 gol segnati, e successivamente, tra le tre stagioni passate all'Ascoli, ha vestito per un anno la maglia del Bologna, dove si contano 33 partite disputate e 7 palloni mandati in rete. Con la stagione 2025/2026 ormai alle porte, Bruno Giordano ha stilato la sua classifica finale a La Gazzetta dello Sport.

La griglia di Bruno Giordano

Napoli e Inter in prima fila, però con gli azzurri in pole. Dietro sarà un bel vedere, fino al 31 agosto si può intervenire e dunque ribaltare giudizi. Ma vado sul sicuro con il Milan, che ha un Allegri in più, e con la Juventus. E poi sono curiosissimo di vedere la Lazio di Sarri praticamente immutata, la Roma di Gasperini che entrerà in un calcio diverso, il Bologna di Italiano, l’Atalanta senza Retegui e il Gasp e chissà se con Lookman, ma pure il Como di Fabregas, che ha dimostrato di avere voglia di innovare. Ci avviamo a vivere una stagione in cui non ci sarà negato il divertimento.

