Lazio, la difesa è la nuova arma: solidità e concretezza per rilanciarsi in alto

Possiamo dire che nella Lazio attuale, ma anche un vero numero 10 e soprattutto un attaccante con un’alta media realizzativa, come ai tempi di Immobile. Sa riproverà a risolvere il rebus con la difesa per ritirare su la squadra: prendere pochi goal è una garanzia di risultati e, soprattutto, un obiettivo dopo la scorsa stagione quando la squadra ne ha incassati 49, pagando il conto con il settimo posto e l’esclusione dall’Europa.

La difesa è il nuovo attacco

Come riporta Il Corriere dello Sport, Sarri ha sempre lavorato moltissimo la sulla sua difesa e lo ha dimostrato nell’esperienza ad Empoli e poi a Napoli, passando per la Juve e il Chelsea. Appena 100 goal incassati in tre campionati e alla guida dei partenopei, terza difesa della premier con i blues nel 2018-2019, stesso discorso per la Juve campione d’Italia nel 2019-2020. Sarri prese tanti goal, ben 58, solo nel 2021-2022, la prima volta a Formello, chiudendo con Lazio al quinto posto la 10ª difesa del campionato.è pur vero che, quell’epoca, il comandante arrivava a Roma dopo il quinquennio di Inzaghi, ereditando una squadra a fine ciclo. Doveva rivoluzionare metodo e principi di gioco, con l’allora difensore centrale Francesco Acerbi, leader del reparto arretrato che non gradiva il suo sistema di gioco. Adesso, può contare su Alessio Romagnoli, molto più funzionale ai suoi schemi, esaltato da una tattica in cui contano le distanze molto meno le marcature individuali. Sarri ha ritrovato il suo regista difensivo e anche il giovane Gila, lanciato due anni fa, dopo una stagione intera di addestramento.

La costruzione della difesa

Come si è visto nelle amichevoli estive, la difesa della Lazio appare già registrato a dovere. Sarri ha dovuto impiegare poco tempo perché quasi tutti gli interpreti conoscono il suo sistema. Andava addestrato soltanto Tavares, predisposto a sganciarsi, con il danese Provstgaard che è una promessa su cui ancora bisogna lavorare. La difesa, accompagnata dal centrocampo, può diventare la forza di questa Lazio, considerando che a metà campo ci sono Dele-Bashiru, dal fisico bestiale, affiancato da Guendouzi e Rovella. Questa linea mediana può diventare durissima da superare con concentrazione e dedizione. Proprio questo aspetto può e deve diventare la forza della Lazio per la prossima stagione, una Lazio meno fantasia creativa rispetto al passato, ma sicuramente molto più concreta e dura da superare.