Barella a Dazn: "La Lazio è sempre stata una squadra difficile da battere. Dobbiamo..."

In vista della gara di tra Lazio e Inter all'Olimpico di Roma in programma lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 per la sedicesima giornata di campionato, Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter di Inzaghi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. La sfida in casa biancoceleste si prospetta un vero e proprio scontro diretto tra le due squadre: sia Lazio che Inter sono attualmente entrambe a 31 punti in classifica, pari solo alla Fiorentina, c'è anche da considerare che i nerazzurri, così come i Viola, devono ancora recuperare la sfida dello scorso 1° dicembre, sospesa per l'emergenza medica che ha coinvolto Edoardo Bove. Di seguito le parole del calciatore dell'Inter.

Le dichiarazione di Barella

La sfida contro la Lazio la consideri uno scontro diretto? La Lazio è stata una grandissima non sorpresa. È sempre stata una squadra difficile da battere, o comunque è sempre stato un campo difficile. Ho sempre rispettato la Lazio come squadra e come società. Bisogna far loro i complimenti: hanno trovato una scintilla. Noi dobbiamo guardare il nostro cammino e cercheremo in ogni modo di portarlo avanti, battendo tutte le squadre, che sia la Lazio, che sia la Juve, che sia il Milan. Dopo che vinci un campionato, trovare quella mentalità non è mai facile. Ma penso che arriverà, la cosa importante è riconoscere le nostre qualità, anche per ritrovare quella compattezza che all'inizio avevamo un po' perso, che è sempre stata il nostro punto di forza. Nelle ultime partite penso si stia rivedendo. Quello che avevamo tenuto solo per la Champions League, adesso lo stiamo riportando anche nel campionato.

L'intervista a Dazn