Delio Rossi: "Contro l'Ajax? L'obiettivo è blindare la qualificazione. Su Noslin"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei, Delio Rossi, ex mister della Lazio, nella trasmissione “Non Mollare Mai”. L'ex tecnico biancoceleste ha parlato della sfida di Europa League di stasera all'Amsterdam ArenA, che vedrà scendere in campo Ajax e la Lazio alla sesta giornata della competizione europa.

Ajax-Lazio, l'opinione di Delio Rossi

Stasera la Lazio gioca in uno stadio ed in un ambiente bellissimo. L’Ajax non è una squadra di campioni, ma ci sono giocatori giovani molto bravi. Certo non rispecchia il blasone storico del club, ma soprattutto a metà campo ha dei calciatori interessanti, Taylor per esempio. Sarà una gara aperta con poco tatticismo. Loro giocano sempre alla stessa maniera, ma anche la Lazio ha la sua chiara identità. L’obiettivo è quello di blindare il discorso qualificazione il prima possibile per poi concentrarsi sul campionato. Non è una gara dalla va o la spacca, laddove non dovesse riuscirci stasera avrà altre occasioni.

Dele-Bashiru mediano?