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32° Serie A Live | Fiorentina-Lazio 1-0: inizio secondo tempo, primi cambi per Sarri

Tutto pronto per la 32° giornata di Serie A: segui il live tra Fiorentina e Lazio

Ginevra Sforza /

Tutto pronto per la 32° giornata di Serie A: segui il live tra Fiorentina e Lazio

Ginevra Sforza /

Dopo il pareggio casalingo contro il Parma, la Lazio di mister Sarri torna in campo per la prima delle tre trasferte consecutive che attendono i biancocelesti lontano dall’Olimpico di Roma. Questa sera, alle 20:45, la squadra farà visita alla Fiorentina allo Stadio Franchi di Firenze, in un momento particolarmente delicato, soprattutto per i continui infortuni che continuano a colpire la rosa laziale. 

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Gli ultimi riguardano Maldini e Marusic, che si aggiungono alla lista dei cinque assenti al Franchi, aumentando le preoccupazioni di Sarri, alla luce del prossimo impegno di Coppa Italia contro l’Atalanta, considerato l'appuntamento più importante della stagione biancoceleste. 

La Lazio, inoltre, è chiamata a ritrovare la brillantezza mostrata prima della sosta per le nazionali, quando aveva conquistato tre vittorie consecutive contro Sassuolo, Milan e Bologna. Dopo l’amaro pareggio casalingo contro i ducali, l'obiettivo è tornare subito al successo e recuperare quello spirito combattivo mancato proprio nell'ultima uscita, a partire da questa prima trasferta contro la Fiorentina.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Lazio

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Pongracic, Comuzzo, Solomon, Košpo, Kouadio, Braschi, Balbo, Deli, Puzzoli, Cianciulli. Allenatore: Paolo Vanoli

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi. Allenatore: Maurizio Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna)

Assistenti: Vecchi - Zingarelli

IV Ufficiale: Perri

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano

Il live del match tra Fiorentina e Lazio

  • 45'
    whistle
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    Inizio secondo tempo

    Al via la seconda frazione di gioco

  • 45'
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    Primi cambi per Sarri

    IN Noslin e Dele-Bashiru OUT Zaccagni e Basic

  • 46'
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    Fine primo tempo

    Terminata la prima frazione di gioco tra Fiorentina e Lazio, squadre negli spogliatoi 

  • 45'
    whistle
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    Recupero primo tempo

    Un minuto di recupero concesso al termine del primo tempo

  • 41'
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    Dopo una bella fuga sul fondo, Taylor prova a imbucare per i compagni ma non trova nessuno

  • 41'
    whistle
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    Pochi spazi di manovra per la Lazio, che trova una difesa compatta 

  • 30'
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    Cartellino giallo

    Il primo giocatore a finire sul taccuino dei “cattivi” di Fabbri è Rugani per aver provocato un fallo ai danni di Dia

  • 27'
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    Gol della Fiorentina

    Gosens trova il gol del vantaggio, sfruttando l'assist di Harrison, con un colpo di testa che batte Motta, che non può nulla

  • 23'
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    Fiorentina in fiducia

    Cross di Dodò per Fabbian, che arriva da dietro e tenta un colpo di testa, ma provoca fallo su Lazzari

  • 20'
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    Passati i primi vinti minuti di gioco, partita aperta, in cui la Lazio è partita meglio cercando di creare più occasioni

  • 12'
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    Imbucata di Lazzari per Dia, ma non trova il senegalese in area

  • 10'
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    Prima chance della Viola

    Prima occasione della Fiorentina con Piccoli: al limite dell'area l'attaccante tenta la via del gol, conclusione alta

  • 9'
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    Cancellieri spreca

    Cancellieri pericoloso, prova ad attaccare da solo la porta, ma trova le gambe di De Gea. L'esterno biancoceleste spreca un'occasione preziosa: colpisce direttamente sul portiere, senza cercare di virare sul secondo palo

  • 2'
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    Lazio a un passo dal gol

    Zccagni sfiora il gol sul secondo palo: il capitano ha ricevuto un'ottima apertura di Dia, tuttavia De Gea è attento e respinge l'occasione della Lazio. Corner a favore dei biancocelesti

  • 1'
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    Inizia Fiorentina-Lazio!

    Tutto pronto al Franchi di Firenze per la sfida tra Fiorentina e Lazio. A sorpresa torna ufficialmente dal 1' Zaccagni, che completerà l'attacco biancoceleste formato da Dia, al posto dell'infortunato Maldini, e Cancellieri, favorito a Isaksen. Un'altra novità dell'ultimo minuto riguarda l'assenza di Cataldi, al suo posto è stato schierato Patric in regia. 

    Fabbri dà inizio al match: a battere il primo pallone sono gli ospiti, che muovono il pallone verso Cancellieri

  • 1'
    match_started
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    A pochi istanti dall'inizio della sfida

    In piena emergenza la Fiorentina di Vanoli ospita al Franchi la Lazio di Maurizio Sarri per la 32° giornata di Serie A. L'obiettivo della Viola è quella di allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione, mentre i biancoceleste cercheranno di utilizzare la trasferta di Firenze e di Napoli per prepararsi al meglio alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta

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