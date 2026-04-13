32° Serie A Live | Fiorentina-Lazio 1-0: inizio secondo tempo, primi cambi per Sarri

Dopo il pareggio casalingo contro il Parma, la Lazio di mister Sarri torna in campo per la prima delle tre trasferte consecutive che attendono i biancocelesti lontano dall’Olimpico di Roma. Questa sera, alle 20:45, la squadra farà visita alla Fiorentina allo Stadio Franchi di Firenze, in un momento particolarmente delicato, soprattutto per i continui infortuni che continuano a colpire la rosa laziale.

Gli ultimi riguardano Maldini e Marusic, che si aggiungono alla lista dei cinque assenti al Franchi, aumentando le preoccupazioni di Sarri, alla luce del prossimo impegno di Coppa Italia contro l’Atalanta, considerato l'appuntamento più importante della stagione biancoceleste.

La Lazio, inoltre, è chiamata a ritrovare la brillantezza mostrata prima della sosta per le nazionali, quando aveva conquistato tre vittorie consecutive contro Sassuolo, Milan e Bologna. Dopo l’amaro pareggio casalingo contro i ducali, l'obiettivo è tornare subito al successo e recuperare quello spirito combattivo mancato proprio nell'ultima uscita, a partire da questa prima trasferta contro la Fiorentina.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Lazio

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Pongracic, Comuzzo, Solomon, Košpo, Kouadio, Braschi, Balbo, Deli, Puzzoli, Cianciulli. Allenatore: Paolo Vanoli

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi. Allenatore: Maurizio Sarri.

La designazione arbitrale

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna)

Assistenti: Vecchi - Zingarelli

IV Ufficiale: Perri

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano

Il live del match tra Fiorentina e Lazio