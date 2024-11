La Lazio e la nuova iniziativa per i tifosi: il comunicato

La S.S.Lazio ha ufficialmente lanciato una nuova iniziativa destinata ai suoi tifosi. Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale S.S. Lazio.it, il club biancoceleste ha svelato una promozione speciale che coinvolge i match di dicembre, offrendo agli appassionati l’opportunità di acquistare prodotti ufficiali a condizioni vantaggiose. Questa promozione è stata pensata per rafforzare il legame tra il club e i suoi tifosi, offrendo vantaggi esclusivi legati ai match che si terranno durante il mese di dicembre.

"Dal 2 al 31 dicembre acquista i prodotti ufficiali S.S. Lazio e avrai la possibilità di andare in Monte Mario, in occasione della partita in casa contro la Real Sociedad del 23 gennaio, a soli 20€.

Fino a quattro biglietti in Monte Mario

Con una spesa minima di 80€ presso uno dei Lazio Style 1900 Official Store o attraverso lo store online, riceverai un codice univoco grazie al quale potrai acquistare fino a quattro biglietti di Monte Mario a soli 20€.

COSA ASPETTI? I TUOI ACQUISTI NATALIZI TI PORTANO ALLO STADIO!"