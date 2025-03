Marotta: "Inter su Isaksen? Terremo conto di quel che il mercato offre, le valutazioni…

La stagione sta entrando nel vivo, nelle battute conclusive dove tra pochi mesi si tirerà una linea e si faranno le somme per tutte le squadre. Questa in corso è l'ultima sosta per le Nazionali prima della fine delle competizioni tra club e tra le molte notizie uscite in questi giorni anche il calciomercato ha già bussato alla porta. In casa Lazio, il DS Fabiani, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero qualche giorno fa, ha parlato di importanti offerte rifiutate a gennaio e in questi giorni si stanno rincorrendo altre voci di squadre interessate ai pezzi più pregiati della rosa biancoceleste.

Isaksen è uno dei nomi più in voga, su di lui si palesano sullo sfondo, stando ai rumors, Inter e Tottenham pronte ad offrire cifre importanti alla Lazio. Intervenuto a Radio Anch'io, il Presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta ha voluto fare chiarezza sul presunto interessamento dell'Inter per l'ala danese:

Interesse per Isaksen? La scorsa settimana l'ha consigliato anche Beppe Bergomi:

Siamo l'attacco più prolifico, se non ricordo male solo in una partita non abbiamo segnato. Il gioco di Inzaghi si sposa bene con una squadra a propulsione offensiva.

Isaksen?