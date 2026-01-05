Giudice Sportivo, multa per la Lazio: ecco il motivo
Multa per i cori contro i tifosi partenopei
È stata pubblicata pochi minuti fa la decisione ufficiale del Giudice Sportivo in riferimento alla 18ª giornata di Serie A, turno di campionato che ha visto la Lazio sconfitta allo Stadio Olimpico dal Napoli guidato da Antonio Conte. Nel comunicato diffuso dalla Lega Serie A, viene specificato un provvedimento disciplinare nei confronti del club biancoceleste, legato al comportamento di una parte della tifoseria presente sugli spalti nel corso dell’incontro.
Il Giudice Sportivo ha infatti disposto una sanzione economica a carico della Lazio, ritenendo il club responsabile di quanto accaduto durante la gara. La decisione prevede un’ammenda pari a 5.000 euro, motivata dai cori ritenuti offensivi e insultanti intonati da alcuni sostenitori biancocelesti nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, il Napoli.
Nel dettaglio, nel referto arbitrale e nei successivi atti esaminati dal Giudice Sportivo, viene evidenziato come tali cori siano stati ripetuti nel corso della partita, configurando una violazione delle norme previste dal regolamento in materia di comportamento del pubblico. La società Lazio, come previsto dal codice di giustizia sportiva, è quindi chiamata a rispondere oggettivamente delle condotte tenute dai propri sostenitori.