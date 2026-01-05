Raspadori, polemica social dopo il post dell'Atletico Madrid: tifosi infuriati

Il futuro di Giacomo Raspadori resta ancora in bilico. L'attaccante, approdato solo la scorsa estate all’Atletico Madrid, sembra già pronto a fare le valigie per un nuova avventura. Il suo nome, infatti, è tornato al centro delle voci di mercato in vista della sessione di gennaio, con diverse indiscrezioni che lo vedrebbero nuovamente in Serie A. Uno dei club che ha mostrato maggiore interesse, oltre alla Lazio, è la Roma.

Il mister del post

In queste ore, i giallorossi sono in attesa della risposta dell'attaccante dopo aver trovato l'intesa con i Colchoneros. Non solo il tentennamento di Raspadori, che deve sciogliere ancora gli ultimi dubbi, ha fatto storcere il naso a tifosi e dirigenza, ma a far infuriare l'ambiente è stato l'ultimo post Instagram pubblicato dall'Atletico Madrid.

Il club spagnolo ha infatti condiviso una foto dell'attaccante ex Napoli con la didascalia in inglese: "Fino all'ultimo respiro". Un messaggio poco gradito ai tifosi giallorossi, consapevoli che l'apporto di Raspadori nell'ultima giornata non è cambiato: l'attaccante non ha inciso in alcun modo nell'ultima sfida in Liga, e questo fa sorgere qualche interrogativo sulla scelta di pubblicare proprio quel post. Ad accrescere il dissenso è stato anche il like della compagna Elisa.

Il post