Sinner incredulo agli US Open: tifoso tenta di aprire la sua borsa a bordo campo | VIDEO

Un episodio incredibile ha coinvolto Sinner agli US Open, lasciando i presenti senza parole.

Tifoso prova a rubare dalla borsa di Sinner

Dopo la vittoria contro Bublik, mentre Jannik firmava autografi e si concedeva ai suoi sostenitori, un uomo tra il pubblico ha cercato di aprire la sua borsa con l’intento di portargli via qualcosa, qualsiasi oggetto fosse riuscito a prendere.

La scena, accaduta proprio a bordo campo, ha dell’incredibile: mentre il tennista mostrava la consueta disponibilità con foto e autografi, il tifoso si è mosso con destrezza tentando un vero e proprio colpo da ladro.

Le immagini del furto agli US Open fanno discutere

Il video dell’accaduto sta facendo il giro del web ed è tanto clamoroso quanto vergognoso, mostrando un gesto che va ben oltre la normale passione sportiva.