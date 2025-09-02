Lazio, mercato bloccato ma uno sguardo al futuro per Fabiani: nel mirino un giovane difensore

Il mercato della Lazio si è chiuso senza movimenti in uscita e con tutti gli esuberi rimasti a Formello. Nonostante i piani della società e le necessità di sfoltire la rosa, i giocatori fuori dal progetto tecnico sono ancora tutti in squadra: Basic, Kamenovic, Fares e Gigot (quest’ultimo alle prese anche con un problema fisico che potrebbe richiedere un’operazione in Francia).

Nessuna cessione: mercato bloccato anche in uscita ed esuberi rimasti a Roma

Il presidente Lotito e il ds Fabiani puntavano a liberare spazio salariale e alleggerire il monte ingaggi, obiettivi che non sono stati centrati. La Lazio dovrà quindi continuare a gestire un organico sovradimensionato, con elementi fuori lista che resteranno ai margini almeno fino al mercato di gennaio. La situazione pesa anche a livello economico: Basic incide per circa 1,6 milioni lordi, Fares per 1 milione, Kamenovic per 600mila euro. Sono cifre che si sommano e che rappresentano un freno nella programmazione, mentre Sarri si ritrova a lavorare con una rosa ingolfata.

Gigot indisponibile, la Lazio cerca un nuovo centrale? Spunta Simic

Tra gli esuberi figurava il nome di Gigot - difensore centrale e non perfettamente affine al credito di Sarri - ma il mister, date le poche certezze in difesa, lo avrebbe anche reintegrato in squadra e adattato ai suoi schemi. Il problema è che il giocatore è alle prese con un problema alla caviglia che causa forti dolori all’anca e che, molto probabilmente, richiederà l’operazione (attualmente, il francese è in attesa di un consulto nel tuo paese). Tra le valutazioni in corso, a riguardo, non a caso emerge anche un interesse concreto per un giovane difensore che potrebbe rappresentare una scommessa in prospettiva. Una trattativa da seguire nei prossimi mesi, ma subordinata alla necessità di liberare posti e risorse con le cessioni. Infatti, Il Corriere dello Sport riporta un interesse per il giovane Jan Carlo Simic, difensore dell’Anderlecht, di soli vent’anni e militante, anni fa, nelle giovanili del Milan. È stato seguito a lungo dalla talent room di Formello, anche per via della sua importante esperienza con la Nazionale serba. Soltanto il futuro potrà dirci se questo giocatore, come tanti altri nomi accostati alla Lazio, potrà davvero arrivare a Roma dopo un’estate di mercato bloccato. Per ora, la Lazio resta ferma: senza uscite e con il peso degli esuberi ancora da gestire