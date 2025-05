Inter-Lazio: ecco chi potrebbe partire titolare domenica

La partita tra Inter e Lazio, valevole per la 37esima giornata di Serie A, si giocherà domenica 18 maggio, alle ore 20:45 e, come riporta Il Messaggero, ci saranno diverse novità messe in campo da entrambe le squadre: titolari, giocatori ritrovati e qualche dubbio…

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Le novità in casa Lazio

Baroni ha già in mente chi schierare contro l'Inter e, salvo imprevisti, i titolari sicuri sono i seguenti: in porta Mandas; in difesa Gila, Romagnoli e Hysaj; in centrocampo Guendouzi e Rovella; in attacco Dia e Castellanos.

Baroni, però, si trova a dover scegliere tra Pedro, Dele-Bashiru e Isaksen, in ballottaggio per due posti. Infine, Gigot non si è allenato a causa del mal di schiena, mentre Provedel, questa mattina, è atteso per una rifinitura.

Le novità dell'Inter

La squadra di Inzaghi ritrova molte presenza importanti. L'Inter vuole ancora credere nel 21esimo scudetto ma, contro la Lazio, dovrà fare a meno di Lautaro Martinez che deve essere monitorato in vista della finale di Champions.

Al posto dell'attaccante argentino, infatti, subentrerà Taremi, che giocherà vicino a Thuram; a centrocampo Zielinski (al posto di Mkhitaryan che sarà comunque convocato), Barella, Calhanoglu; confermati Dumfries e Dimarco; in difesa Bisseck, Acerbi e Bastoni; tra i pali Sommer.