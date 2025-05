Inter e Lazio per i rispettivi target in campionato non hanno più il destino nelle proprie mani e per poter rientrare in corsa devono sperare in un passo falso delle concorrenti. Nella prossima giornata i campioni d'Italia in carica ospiteranno proprio la squadra di Marco Baroni ed entrambe le compagini hanno bisogno dei tre punti.

Al termine del match vinto contro il Torino per 0-2 il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport ha parlato delle assenze forzate della sua squadra dicendosi pessimista sul recupero in vista della gara contro la Lazio.

Simone Inzaghi - Depositphotos

Inzaghi a Sky Sport sugli infortunati in vista di Inter-Lazio

Sicuramente avremo qualche giorno libero, perché i ragazzi si devono riposare dopo un tour de force importantissimo. Per quel che riguarda Frattesi, Mkhitaryan, Pavard e Lautaro non penso di recuperarli per la Lazio, vedremo per l’ultima a Como. Dovremo fare due ottime partite contro due squadre importanti, allenandoci con serenità e allegri perché l’ansia non porta da nessuna parte.

Torino-Inter: 0-2

Inzaghi con un turnover massiccio affronta un Torino che non ha più niente da chiedere al campionato. La mossa tattica di Zalewski mezzala che aveva sollevato molti dubbi all'annuncio delle formazioni ha pagato con il polacco che ha segnato il gol che ha aperto le marcature. Al 49' Asllani su rigore arrotonda il risultato. In attesa del Napoli, impegnato alle 20.45 contro il Genoa, l'Inter torna a pari punti e mette pressione alla squadra di Conte.