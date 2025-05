Lazio: Tavares è pronto a tornare a giocare, ma la sua posizione è in bilico

Nuno Tavares ha finalmente completato il secondo allenamento di fila e, come riporta Il Messaggero, potrebbe essere a disposizione di Baroni per la partita di domenica, contro l'Inter.

Questa notizia è molto importante per il calciatore, soprattutto dopo essere uscito in lacrime dalla sua ultima partita (Lazio-Bodo Glimt) a causa del suo settimo infortunio della stagione.

Il ritorno per agguantare la Champions, ma il fastidio muscolare continua

Come già detto, Nuno Tavares potrà essere disponibile contro l'Inter, così da aiutare la squadra e conquistare una possibile qualificazione in Champions.

Tavares proverà a portare in doppia cifra il numero di assist: ad oggi, infatti, sono 9 (in tutte le competizioni giocate dalla Lazio). L'ultimo assist è quello per Castellanos, durante il match contro il Real Sociedad del 23 gennaio scorso.

Nonostante il ritorno contro l'Inter, però, Tavares sente ancora il fastidio muscolare che lo ha costretto ad uscire, in lacrime, contro il Bodo Glimt.

Il possibile addio a fine stagione

Il laterale biancoceleste deve sfruttare, quindi, queste ultime due partite come occasione per mettersi in mostra dopo i vari infortuni, soprattutto in vista dell'estate, quando Tavares si troverà in pole alla lista dei partenti. Il club, come riporta Il Messaggero, lo valuta tra i 35 e i 40 milioni di euro e di questa cifra, il 40% andrà a finire nelle casse dell'Arsenal.