Lazio-Juventus, due biancocelesti diffidati salteranno la prossima contro l'Inter

Un biancoceleste diffidato salterà la prossima contro l'Inter

Nel corso di Lazio-Juventus, che sta andando in scena in questi minuti allo Stadio Olimpico di Roma e in cui i bianconeri stanno avendo la meglio grazie alla rete di Kolo Muani al 51', un biancoceleste ha subito un'ammonizione che gli costerà la prossima sfida in campionato contro l'Inter, in programma domenica 18 maggio alle ore 15:00 allo Stadio San Siro di Milano.

Pellegrini e Zaccagni out per l'Inter

Il terzino biancoceleste, Luca Pellegrini, già diffidato è stato ammonito nel corso di Lazio-Juventus all'80' per un diverbio in campo con un giocatore della Vecchia Signora, Adzic, tranquillamente evitabile ai fini della partita. L'ex Cagliari dopo aver raggiunto la quinta sanzione sarà automaticamente squalificato alla prossima di campionato. Stesso discorso vale per Mattia Zaccagni ammonito al 91', anche lui già diffidato non sarà a disposizione di Baroni per l'incontro in trasferta contro la squadra di Inzaghi.