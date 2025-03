Orsi: "Contro il Bologna, invece, la squadra non è mai scesa in campo"

Nonostante l'evidente stanchezza fisica e mentale mostrata dalla rosa biancoceleste negli ultimi match, nei quali ha totalizzato una vittoria, 3 pareggi ed una pesante sconfitta per 5-0 contro i rossiblu, la sosta per la Nations League non permetterà a tutti i calciatori di riposarsi e riprendere fiato, infatti, molti sono stati convocati dal proprio Paese. Il mese di aprile non sarà facile per la squadra infatti, dopo il match del 31 marzo contro il Torino, la Lazio, dovrà combattere sia in serie A che in Europa League, dove affronterà il Bodoe/Glimt per tentare di accedere alla semifinale della competizione. Riguardo la stagione del club biancoceleste si è espresso Fernando Orsi, ex portiere del club, ai microfoni di news.superscommesse.it.

Sulla sconfitta contro il Bologna

Quando si prendono cinque reti in quella maniera, i demeriti sono di tutti. È giusto che Baroni si prenda tutte le responsabilità e, da bravo allenatore qual è, ci mette la faccia, ma in campo ci vanno pur sempre i suoi giocatori. Specialmente quando certe gare prendono una direzione non buona, è importante che ci sia qualcuno all'interno della squadra pronto a gestire i momenti critici. Non si è visto un solo giocatore che intervenisse a dare una strigliata, è accaduto sia nella gara di Bologna che in quella contro l'Inter di qualche mese fa. Non è possibile spegnere la luce proprio in partite di così grande importanza.

Sulla stanchezza della squadra

Credo che la stanchezza c'entri poco, perché qualche settimana fa la Lazio vinse contro il Milan credendoci fino all'ultimo secondo, mentre contro il Viktoria Plzeň è riuscita a portare via una grande vittoria in nove, addirittura. C'è stata una mancanza di energie sul profilo mentale, è un aspetto che va rivisto e discusso all'interno dello spogliatoio, perché, al di là degli errori che può commettere un allenatore, gli stessi giocatori devono porsi degli interrogativi su certe prestazioni in campo.

Il confronto tra la sconfitta contro l'Inter e il Bologna