Como-Inter 0-2: De Vrij-Correa per una vittoria inutile

Mai nella storia del campionato italiano di serie A si e' decretata la squadra campione di Italia di venerdì sera. Famosissimo il testa a testa che va avanti da settimane tra il Napoli di Antonio Conte e l'Inter di Simone Inzaghi. Ormai siamo ad un passo dal verdetto finale, solo 90 minuti e tutto sarà deciso. I partenopei hanno un solo punto di vantaggio e stasera hanno il Como da affrontare.

Di seguito il live della partita

Formazioni ufficiali

Como ( 4-2-3-1 ): Reina, Vojvoda, Van Der Brempt, Smolcic, Valle, Perrone, Da Cunha, Caqueret, Nico Paz, Strefezza, Douvikas. All. Fabregas

Inter ( 3-5-2 ): Sommer, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco, Correa, Taremi. All. Farris

Primo tempo di Como-Inter

L'Inter di Simone Inzaghi, negli undici titolari, sembra con la testa già la finale di Champions League. Non accade questo però per quanto riguarda l'atteggiamento in campo dei giocatori interisti. Tanta l'aggressività che vediamo in campo, sottolineata da un cartellino giallo ricevuto da Calhanoglu. Tante manovre offensive da parte dell'Inter ed una occasione importante avuta da Darmian. La sua conclusione è stata letteralmente murata dalla difesa del Como.

Minuto 20, gol dell'Inter grazie alla giocata di Stefan De Vrij. Al momento i nerazzurri scavalcano il Napoli e sono campioni d'Italia a circa 70 minuti dalla fine del campionato italiano.

45simo minuto, Reina lascia il Como in 10. Intervento del Var che punisce l'irregolarità del portiere spagnolo. Entrata nettamente in ritardo su Taremi, decisione corretta.

Il secondo tempo

Al minuto 51 gli uomini di Inzaghi sfruttano la superiorità numerica, il 2-0 arriva grazie al Tucu Correa, gol di freddezza e precisione.

Il resto della partita è un copione ben scritto con il Como che non riesce a incidere minimamente anche per via dell'uomo in meno e l'Inter dall'altra parte che amministra il vantaggio e conserva le forze in vista della finale di Champions League.