Napoli-Cagliari 2-0, Mc Tominay e Lukaku portano lo scudetto

Circa 40 minuti e scenderanno in campo in contemporanea Napoli-Cagliari e Como-Inter. Uno scudetto in palio, mai così tanto lottato. La squadra di Antonio Conte è visibilmente stanca, viene da due punti nelle ultime due partite contro avversari modesti come Genoa e Parma. Dall'altra parte i nerazzurri che si sono trovati ad inseguire ed a perdere una grande occasione nell'ultima partita di campionato quando a pochi minuti dalla fine è stata la Lazio con Pedro a spegnere il sogno sorpasso a soli 90 minuti dalla fine del campionato.

Di seguito il live della partita

Le formazioni ufficiali

Napoli ( 4-4-2 ): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Politano, Anguissa, Gilmour, Mc Tominay, Lukaku, Raspadori. All. Conte

Cagliari ( 3-5-2 ): Sherri, Zappa, Mina, Luperto, Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello, Viola, Piccoli. All. Nicola

Il primo tempo

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si respira un l'aria di Festa i volti del giocatore del Napoli sembrano molto sereni e distesi. Passano pochi minuti e subito il Napoli si getta in avanti senza riuscire però a sfruttare l'occasione che ha prima con Gilmour e poi con Politano che calcia, a pochi passi dalla porta, alto sopra la traversa.

Minuto 33 si ferma tutto. Problemi tecnici per l'arbitro che non riesce a comunicare con la sala Var.

Minuto 43 gol vantaggio per il Napoli. Cross al bacio di Politano ed acrobazia dello scozzese Mc Tominay.

Il secondo tempo

Il Napoli parte con la voglia grintosa di chiudere il discorso scudetto. Passano pochi minuti, al 51simo, Romelu Lukaku si invola verso nello spazio siglando il 2-0.

Minuto 63 occasione Napoli per calare il tris. Fraseggi Lukaku-Neres con quest'ultimo che conclude forte verso la porta ma Sherri nega il 3-0 per i quasi campioni di Italia.

Il Napoli a questo punto continua ad attaccare ma in modo più moderato per evitare sbilanciamenti e rischi che potrebbero riaprire la partita. Il Cagliari fa il possibile per rendersi pericoloso ma senza alcun pericolo concreto E alla fine il quarto scudetto per il Napoli arriva con la vittoria di stasera.