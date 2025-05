Siviglia: “Scontro diretto decisivo, ci si gioca la stagione”

La vittoria ottenuta contro l’Empoli e l’imminente sfida con la Juventus sono stati al centro dell’intervento di Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio, ai microfoni di Radio Laziale. L’ex calciatore ha analizzato la situazione attuale della squadra biancoceleste e ha commentato la serrata lotta per un posto nelle competizioni europee.

La Lazio ha fatto massima resa con il minimo sforzo, ha ottenuto una vittoria importante soprattutto nelle battute finali. L'obiettivo è la Champions, la possibilità c'è. Lo scontro diretto sarà decisivo, sarà una partita difficile considerando che ti giochi la stagione. La competizione europea cambierà i piani societari. L'obiettivo in Toscana era prendersi tre punti, non era semplice contro una squadra che vuole salvarsi. Giocare con la Juve è uno stimolo in più, ci sarà lo stadio pieno e un'atmosfera incredibile. La Lazio sa di giocarsi una stagione.