Giudice Sportivo, sanzione per i tifosi del Lecce dopo la protesta

Protesta accesa della curva giallorossa

La contestazione dei tifosi del Lecce nei confronti della Lega Serie A è proseguita anche dopo la partita con il Napoli. Alla base del malumore, il rinvio della gara contro l’Atalanta, avvenuto appena due giorni dopo la morte del magazziniere del club, Graziano Fiorita, una scelta che secondo i sostenitori non ha rispettato il dolore della squadra. In segno di dissenso, la curva del Lecce ha esposto uno striscione offensivo e ha fatto ricorso al lancio di fumogeni durante la sfida contro i partenopei.

La sanzione del Giudice Sportivo

A seguito degli episodi avvenuti durante Lecce-Napoli, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società salentina una multa di 20mila euro e una diffida. Nella nota ufficiale si specifica che i tifosi hanno esposto per tutta la durata della partita uno striscione ingiurioso verso le istituzioni calcistiche e hanno lanciato fumogeni e petardi in campo. In un’occasione, al quinto minuto del primo tempo, l’arbitro è stato costretto a sospendere il gioco per circa cinque minuti. La sanzione è stata comunque attenuata secondo quanto previsto dal regolamento.