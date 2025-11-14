Conferenza Gattuso: "Siamo al nono posto del ranking e dobbiamo fare i playoff"
Il ct Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine dell'incontro Moldavia-Italia
Il tecnico Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Moldavia-Italia, terminato con il trionfo della formazione Azzurra grazie ai palloni mandati in rete da Gianluca Mancini e Pio Esposito.
Le dichiarazioni del tecnico Gennaro Gattuso in conferenza stampa
L'incontro Moldavia-Italia
Che vuol dire non è stata la migliore Italia? Abbiamo giocato una buona partita. La Moldova non ha mai tirato in porta. Se siete rimasti all’11-1 della Norvegia contro la Moldova non è un problema mio. Abbiamo dato tutto. Chi ha giocato meno oggi ha preso minutaggio. Sentire ‘andate a lavorare”, ste cose qua, non è piaciuto. Andiamo avanti. Mi amareggia la contestazione. Ora più che mai bisogna stare uniti. La squadra sta combattendo in campo, con le difficoltà del caso. Sta facendo quello che deve fare. Non accetto la contestazione, ma va bene. Andiamo avanti a fare il nostro percorso.
La qualificazione al Mondiale 2026
Prima della partita, dentro di me pensavo pure che potevamo pure perderla per tutti i cambi che ho fatto dall’inizio. Chi è entrato ha fatto bene. Fa male dover giocare i playoff avendole vinte tutte tranne una? Nel 94′ c’erano due squadre africane, ora ce ne sono otto. Siamo al nono posto del ranking e dobbiamo fare i playoff. Ai miei tempi la miglior seconda giocava il Mondiale. Non dipende da noi. Le nuove regole sono queste, sta a voi giudicarle. Nel 2004 io c’ero qui contro la Moldova. Abbiamo vinto 1-0. Vincere non è mai facile.