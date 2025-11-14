Conferenza Gattuso: "Siamo al nono posto del ranking e dobbiamo fare i playoff"

Il tecnico Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa al termine dell'incontro Moldavia-Italia, terminato con il trionfo della formazione Azzurra grazie ai palloni mandati in rete da Gianluca Mancini e Pio Esposito.

Che vuol dire non è stata la migliore Italia? Abbiamo giocato una buona partita. La Moldova non ha mai tirato in porta. Se siete rimasti all’11-1 della Norvegia contro la Moldova non è un problema mio. Abbiamo dato tutto. Chi ha giocato meno oggi ha preso minutaggio. Sentire ‘andate a lavorare”, ste cose qua, non è piaciuto. Andiamo avanti. Mi amareggia la contestazione. Ora più che mai bisogna stare uniti. La squadra sta combattendo in campo, con le difficoltà del caso. Sta facendo quello che deve fare. Non accetto la contestazione, ma va bene. Andiamo avanti a fare il nostro percorso.