Guendouzi: “Indossare questa maglia un onore, per sempre un laziale”

Giornata di addio in casa Lazio: stiamo parlando di Guendouzi che in mattinata ha raggiunto il Fenerbahce in Turchia. Proprio in questi minuti, attraverso il proprio profilo Instagram il francese ha voluto mandare un messaggio ai tifosi biancocelesti.

Indossare questa maglia è stata una vera responsabilità e un grande onore. Più di due anni, oltre 111 partite, dando sempre il cuore in campo, senza mai tradire questi colori. La fortuna di giocare con compagni di grandissima qualità e di vivere emozioni uniche resterà per sempre con me. Grazie ai dirigenti e a tutti gli allenatori che ho avuto per la fiducia e il lavoro quotidiano. Grazie ai tifosi della Lazio per l'affetto dal primo giorno, nei momenti belli come in quelli più difficili. Per sempre un Laziale... Forza Lazio.

GUENDO