Abbate: “La trattativa per Timber è già in salita, vi spiego perché”
Il punto di Alberto Abbate sul calciomercato della Lazio
Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate ha parlato di Timber, nome uscito qualche ora fa in orbita Lazio, e ha fatto un punto generale sul mercato dei biancocelesti.
Lazio interessata a Timber: la situazione
La trattativa per Timber è già in salita. A me risulta che la trattativa per Timber del Feyenoord sia gia quasi sfumata, o comunque in salita. Ci sono altre squadre oltre la Lazio su di lui.
L’affare Taylor
Quello di Taylor e un nome concordato insieme a sarri al posto di Lottus-Cheek, e la Lazio si e mossa molto bene per chiudere l'affare. Taylor è molto forte, era seguito da tante squadre quest'estate, l'Ajax ha rifiutato 30 milioni per il giocatore e portarlo a Roma a 15+3 di bonus grazie alla scadenza nel 2027 è un gran colpo della Lazio.
Scambio Ilic-Belahyane
lo non tolgo ancora Ilic dalla lista per il discorso di Belahyane. Se dovessero sfumare tutti i centrocampisti lo scambio tra i due giocatori potrebbe essere considerato come ultima spiaggia.
Il punto su Maldini
Per il vice-Zaccagni Fabiani ha in mente solo Daniel Maldini. Ha intenzione di prenderlo in prestito secco, e l'Atalanta potrebbe farlo. Se non ce il prestito secco non si fa nulla, Insigne rimane l'ultima scelta se non va in porto nulla.
I nomi in uscita
Il discorso Mandas-Leali si è interrotto, il Genoa ha intenzione di virare su altro, quindi la Lazio probabilmente tratterrà il portiere greco, a meno che non riesca a piazzarlo in un altro scambio di prestiti fino a fine stagione. Per Tavares la Lazio sta rifiutando tante offerte perché stanno arrivando prestiti onerosi con un riscatto basso. La Lazio lo lascia partire solo se con i soldi di Tavares può anticipare Pedraza. Isaksen non parte se non arrivano 20 milioni di euro di offerta. La Lazio chiede 25, ma già a 20 chiudi. In qualsiasi caso non stanno arrivando offerte.