Abbate: “La trattativa per Timber è già in salita, vi spiego perché”

Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate ha parlato di Timber, nome uscito qualche ora fa in orbita Lazio, e ha fatto un punto generale sul mercato dei biancocelesti.

Sarri, Fabiani - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Lazio interessata a Timber: la situazione

La trattativa per Timber è già in salita. A me risulta che la trattativa per Timber del Feyenoord sia gia quasi sfumata, o comunque in salita. Ci sono altre squadre oltre la Lazio su di lui.

L’affare Taylor

Quello di Taylor e un nome concordato insieme a sarri al posto di Lottus-Cheek, e la Lazio si e mossa molto bene per chiudere l'affare. Taylor è molto forte, era seguito da tante squadre quest'estate, l'Ajax ha rifiutato 30 milioni per il giocatore e portarlo a Roma a 15+3 di bonus grazie alla scadenza nel 2027 è un gran colpo della Lazio.

Scambio Ilic-Belahyane

lo non tolgo ancora Ilic dalla lista per il discorso di Belahyane. Se dovessero sfumare tutti i centrocampisti lo scambio tra i due giocatori potrebbe essere considerato come ultima spiaggia.

Il punto su Maldini

Per il vice-Zaccagni Fabiani ha in mente solo Daniel Maldini. Ha intenzione di prenderlo in prestito secco, e l'Atalanta potrebbe farlo. Se non ce il prestito secco non si fa nulla, Insigne rimane l'ultima scelta se non va in porto nulla.

I nomi in uscita