Lazio, Pedro è la certezza della rosa biancoceleste: i suoi numeri

Manca poco più di un mese all'inizio della stagione 2025/2026 e senza la possibilità di assestare i reparti della Lazio con nuovi innesti, il Comandante Maurizio Sarri potrà contare soltanto sulla rosa della stagione scorsa. In attacco ci sono ancora molti dubbi su chi svolgerà il ruolo di attaccante principale tra Boulaye Dia e Taty Castellanos, quello che sembra certo è che il mister considera Zaccagni e Isaksen le due ali principali del suo 4-3-3 e Pedro come prima riserva, anche se teme per la sua età.

La stagione di Pedro

Il mister non sa che ritroverà un nuovo Pedro, che ha 37 anni soltanto all'anagrafe e che si è conquistato l'amore e il rispetto anche da parte dei tifosi del Napoli, dopo la doppietta contro l'Inter nelle ultime giornate di Campionato. Come riportato da Il Messaggero, la stagione scorsa lo spagnolo è stato eletto goleador più anziano del continente ed anche miglior marcatore delle aquile con un totale di 14 reti, 4 in Europa League e 10 in Serie A, traguardo che condivide con Taty, anche se tra loro c'è una grande differenza, Pedro è sceso in campo per molto meno tempo rispetto alla punta. A stupire i tifosi è anche la sua media-gol, 1 ogni 153', oltre ai 9 palloni mandati in rete da subentrato.

Nella pagina successiva l'intervista di ieri di Pedro a El Pais