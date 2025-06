Herman Crespo ritorna allenatore del San Paolo: i dettagli

Alla fine di un'importante carriera calcistica, come attaccante, l'ex biancoceleste, Herman Crespo nel 2014 ha iniziato la carriera da allenatore… dopo aver intrapreso, nel 2012, il corso di abilitazione per il master di allenatori professionisti Prima Categoria-UEFA Pro.

La sua prima esperienza in panchina è arrivata proprio in Italia, con la squadra Primavera del Parma; nel giugno del 2015, invece, venne ufficializzato come nuovo tecnico di una squadra italiana militante in Serie B, il Modena. Ma non è finita qui…

Photo By Ben Radford/Getty Images via Onefootball

Herman Crespo come allenatore del San Paolo

Dopo diversi anni, nel febbraio del 2021 Herman Crespo venne annunciato come allenatore del San Paolo, squadra per la quale firmò un biennale.

Nel maggio dello stesso anno, l'ex biancoceleste riuscì a vincere il campionato Paulista (campionato dello Stato di San Paolo), ma non ebbe la stessa sorte in altre competizioni: il 13 ottobre del 2021, infatti, Herman Crespo venne esonerato.

Dopo diversi anni, però, Crespo è stato richiamato dal club brasiliano, soprattutto a causa, come riporta La Gazzetta dello Sport, di risultati poco esaltanti.

Il comunicato di San Paolo