Dalla Turchia: gli occhi della Lazio potrebbero volere Alvaro Morata... ma spunta il Como

Dopo aver giocato per Juventus e Milan, in base a come riportato il sito turco Skorker, non sembrerebbe una sorpresa se l'attaccante spagnolo tornasse nuovamente in Serie A… ma con la Lazio.

La Lazio è su Morata?

Il futuro di Morata sembra incerto: il sito turco, infatti, sottolinea che non sarebbe una sorpresa se l'attaccante spagnolo andasse alla Lazio, soprattutto perché vorrebbe poter giocare in un club, prima della Coppa del Mondo del 2026.

Contatti tra Fabregas e Morata

Come riporta Gianluca Di Marzio, però, sembrerebbe che l'attuale tecnico del Como, Fabregas, abbia contattato personalmente Alvaro Morata per provare a capire la disponibilità del giocatore spagnolo.

La conversazione ha avuto come tema principale il futuro dell'attaccante, il quale non ha mai escluso la possibilità di tornare in Italia, al Como.

Il profilo del calciatore

Alvaro Morata, nato a Madrid il 23 ottobre 1992, è attualmente un attaccante - in prestito dal Milan - del Galatasaray, squadra che milita nel maggior campionato turco.

Tecnicamente parlando, Morata è molto dotato dal punto di vista sia fisico che tecnico. Inoltre, è abile nei tiri di testa e nei dribbling.

La sua carriera ha inizio nelle giovanili dell'Atletico Madrid, per poi (dopo un periodo al Getafe) essere stato promosso nel Real M. Castilla. Con la prima squadra del Real, Morata esordì nel 2010, stessa squadra con la quale vinse la Coppa del Re. L'anno seguente, invece, ottenne anche la vittoria della Liga.

Durante la sua terza stagione al Real, vinse la Supercoppa di Spagna e segnò la sua prima rete con la maglia della squadra.

Nel 2014 Alvaro Morata arrivò in Italia per la prima volta, acquistato dalla Juventus con un diritto di riacquisto da parte del Real Madrid fino al 2017. Durata la sua permanenza alla Juventus, Morata conquistò moltissime vittorie e altrettanti trofei come Scudetto e Coppa Italia.

Tornò alla Juventus nel 2020, per poi fare il suo ritorno in Italia con il Milan nella stagione 2024-2025, per poi essere ceduto al Galatasaray in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.