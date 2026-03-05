Esclusiva | Sulejmani-Lazio, finalmente il sì: rinnovo a un passo

La società biancoceleste è pronta a blindare uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile: Flavio Sulejmani.

Sulejmani a un passo dal rinnovo

Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Laziopress.it, l’attaccante albanese, classe 2006, è infatti vicino al rinnovo di contratto con il club capitolino. Dopo una stagione positiva con la Lazio di mister Punzi, impreziosita da 9 reti nel Campionato Primavera 1, la società ha scelto di puntare ancora su di lui. Arrivato a Roma nell'estate del 2023 dal Perugia, Sulejmani è sbocciato definitivamente quest'anno risultando prolifico sia dal 1' sia quando chiamato in causa a partita in corso togliendo più di una volta le castagne dal fuoco alla Lazio grazie alle sue reti.

Accordo triennale

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Il club è ormai molto vicino all'accordo con l’entourage del giocatore per il prolungamento di contratto, che dovrebbe portare alla firma di un rinnovo triennale.

La direzione sembra ormai chiara: la Lazio e Sulejmani sono pronti a proseguire il loro cammino insieme.