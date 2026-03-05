Lotito: “Telefonate? Sono parole che vengono diffuse con la mia voce”
Le dichiarazioni del presidente della Lazio sul tema delle telefonate
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
All’uscita di Palazzo San Macuto in occasione della commissione Antimafia, Claudio Lotito ha lasciato delle dichiarazioni inerenti alle chiamate telefoniche di qualche giorno fa.
Le parole di Lotito sulle chiamate al telefono
Le telefonate che sentite voi io non le conosco, sono parole che vengono diffuse con la mia voce, è diverso.