Lotito: “Telefonate? Sono parole che vengono diffuse con la mia voce”

Le dichiarazioni del presidente della Lazio sul tema delle telefonate

Emanuele Petrucci /
Lotito
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

All’uscita di Palazzo San Macuto in occasione della commissione Antimafia, Claudio Lotito ha lasciato delle dichiarazioni inerenti alle chiamate telefoniche di qualche giorno fa.

Le parole di Lotito sulle chiamate al telefono 

Le telefonate che sentite voi io non le conosco, sono parole che vengono diffuse con la mia voce, è diverso.

Il video

