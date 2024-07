Michael Folorunsho rinnova con il Napoli - UFFICIALE

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale il club campano ha comunicato di aver ufficialmente rinnovato il contratto di Michael Folorunsho per altri cinque anni fino al 2029. Il trequartista reduce dall'esperienza al Verona e fresco di Europei con la Nazionale italiana avrà modo di misurarsi con il Napoli di Antonio Conte.

Folorunsho cresciuto nelle giovanili della Lazio e tifosissimo della Prima Squadra della Capitale; acquistato dal Napoli ma sempre girato in prestito facendo tutta la gavetta, con alcune esperienze in Serie C con Virtus Francavilla e Bari ed alcune esperienze in B (Pordenone, Bari e Reggina), ha esordito in Serie A con l'Hellas Verona proprio di Marco Baroni e si pensasse potesse seguirlo nella Capitale, ma così non è stato ed ha rinnovato con il Napoli di Conte.

Il comunicato del Napoli

La SSC Napoli comunica di aver rinnovato le prestazioni sportive di Michael Folorunsho fino al 30 giugno 2029.