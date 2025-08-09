Ledesma: “Cancellieri ha dimostrato la sua crescita. Rovella o Cataldi? Dico che…”

L’ex centrocampista dei biancocelesti Cristian Ledesma, direttamente dagli studi di Lazio Style Channel ha parlato dell’amichevole con il Burnley e ha commentato le scelte di mister Sarri. Queste le sue dichiarazioni

In Inghilterra si gioca sempre su ritmi alti, sarà Sarri a dirci se la formazione è forzata, ma cinque assenze sono tante. Provedel o Mandas? Chi viene chiamato in causa coglie quell'opportunità, come ha fatto Mandas. Non è una scelta facile, oggi la Lazio ha due portieri di alto livello. Cancellieri? A Parma ha fatto passi in avanti, ha dimostrato la sua crescita. Isaksen sta male da un po', a Cancellieri va dato merito, le sue chances se le può giocare. Ballottaggio Cataldi - Rovella? L'anno scorso è stata fatta una scelta, quest'anno non si può fare. Sono diversi nel modo di interpretare quel ruolo. A Firenze teneva la posizione rispetto agli altri, si è migliorato; Rovella ha caratteristiche diverse, è dinamico, hai due opzioni diverse. Insieme? Nì, perché secondo me c'è Dele-Bashiru che può dare tanto, soprattutto in aiuto agli attaccanti. Ha una forza fisica incredibile e qualità, può dare molto di più di quanto ha dato fino ad adesso. Cambio modulo? Inserirei un uomo dietro la punta.