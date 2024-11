Lazio-Ludogorets, le informazioni sulla vendita dei biglietti

Al rientro dalla sosta per le Nazionali, la Lazio sfiderà il Bologna in campionato; per quanto riguarda l'Europa League invece, il Ludogorets farà visita allo Stadio Olimpico per quella che sarà la quinta giornata. In queste ore, tramite un comunicato, la Lazio ha dato delle informazioni sulla vendita dei biglietti per la gara in programma il 28 novembre alle ore 18:45. Questa la nota del club

Il comunicato della Lazio

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di lunedi 18 novembre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di UEFA Europa League in casa contro il Ludogorets, in programma giovedi 28 novembre alle ore 18:45. Si ricorda che, tutti i possessori degli Abbonamenti Classic a 20 gare di campionato non hanno diritto ad assistere a questa gara della UEFA Europa League.

Lazio-Ludogorets: i prezzi dei biglietti