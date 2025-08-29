Italia, i convocati di Gattuso: le scelte sui calciatori della Lazio

Il campionato italiano è iniziato soltanto lo scorso sabato ma già dalla prossima settimana ci sarà la sosta per le Nazionali. L’Italia sarà impegnata contro Estonia ed Israele, gare valide per la qualificazione ai mondiali del prossimo anno. In questi minuti, il nuovo ct Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati: ecco le scelte sui calciatori della Lazio.

Italia, i convocati di Gennaro Gattuso per le gare contro Estonia ed Israele

I calciatori della Lazio convocati dal ct Gennaro Gattuso per le sfide contro Estonia ed Israele sono Zaccagni e Rovella.