Ci lascia Giovanni Imerti: ecco il cordoglio della Lazio

Ecco la nota di cordoglio della Lazio nei confronti di Giovanni Imerti

Emanuele Petrucci /
Lutto

Ci lascia Giovanni Imerti: arriva il cordoglio della Lazio

Lutto nel mondo Lazio, è venuto a mancare Giovanni Imerti, padre della Dott.ssa Patrizia Imerti, Capo Segreteria del Presidente. Ecco la nota di cordoglio del club biancoceleste

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lutto

La nota di cordoglio della Lazio per Giovanni Imerti 

La S.S. Lazio, il suo Presidente Claudio Lotito, l’intera squadra, lo staff tecnico, dirigenziale e l’Ufficio Comunicazione si stringono con affetto alla Dott.ssa Patrizia Imerti, Capo Segreteria del Presidente, per la scomparsa del caro papà Giovanni. In questo momento di profondo dolore, il Club esprime le più sentite condoglianze a Patrizia e ai suoi familiari, partecipando con commozione al loro lutto.

Sabatini: “Se la Lazio non dovesse battere il Verona c’è da preoccuparsi”
Italia, i convocati di Gattuso: le scelte sui calciatori della Lazio