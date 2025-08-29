Ci lascia Giovanni Imerti: ecco il cordoglio della Lazio
Lutto nel mondo Lazio, è venuto a mancare Giovanni Imerti, padre della Dott.ssa Patrizia Imerti, Capo Segreteria del Presidente. Ecco la nota di cordoglio del club biancoceleste
La S.S. Lazio, il suo Presidente Claudio Lotito, l’intera squadra, lo staff tecnico, dirigenziale e l’Ufficio Comunicazione si stringono con affetto alla Dott.ssa Patrizia Imerti, Capo Segreteria del Presidente, per la scomparsa del caro papà Giovanni. In questo momento di profondo dolore, il Club esprime le più sentite condoglianze a Patrizia e ai suoi familiari, partecipando con commozione al loro lutto.