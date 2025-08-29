Cremonese-Sassuolo 3-2, tanti gol e rigore decisivo al 93'

La prima partita della seconda giornata di campionato è Cremonese-Sassuolo. I padroni di casa arrivano dall'impresa di San Siro dove si sono imposti per 2 reti a 1 contro il Milan di Massimiliano Allegri. I neroverdi invece hanno debuttato, nel loro ritorno nella massima serie, con la sconfitta per 0-2 contro il Napoli di Antonio Conte.

Oggi tra Cremonese e Sassuolo è stata una vera battaglia con tanti colpi di scena. Alla fine i padroni di casa hanno conquistato un 3-2 con rigore decisivo al minuto 93 da parte di De Luca.

Il match

I primi 45 minuti hanno parlato in modo netto e chiaro. Assoluto dominio della Cremonese di Davide Nicola. Il Sassuolo di Fabio Grosso sembrava impotente davanti alle trame dei padroni di casa che hanno chiuso il primo tempo con i gol di Terracciano e Vazquez, reti arrivate nell'arco di 120 secondi.

Partita completamente cambiata nel secondo tempo. Il Sassuolo scende in campo con un altro spirito ed è un dettaglio determinante che si nota fino dai primissimi minuti. Al 63simo arriva l'inizio di quella che è la rimonta dei neroverdi: gol dell'1-2 di Pinamonti. La squadra di Grosso continua a spingere ed arriva il meritato pareggio: 73simo minuto ci pensa Berardi a siglare il rigore del 2-2. La partita sembrava indirizzata sul pareggio ma un super Floriani Mussolini si guadagna il rigore e ci pensa poi De Luca al minuto 93 a regalare altri tre punti alla Cremonese.

Le rispettive classifiche

Partiamo dal Sassuolo che dopo un'anonima prestazione nella prima di campionato contro il Napoli ( sconfitta incassata per 0-2 ) , oggi ha mostrato una reazione di gioco contro la Cremonese di Davide Nicola. I punti sono zero ma Fabio Grosso ed i suoi possono sorridere per un miglioramento arrivato.

Dall'altra parte la sorpresa Cremonese. Dopo il successo inaspettato contro il Milan è arrivata un'altra vittoria. La fortuna ha fatto il suo quando nel recupero e in un momento di affanno della sua squadra, un rigore guadagnato dal neo entrato Floriani Mussolini ha permesso a De Luca di portare a casa altri 3 punti, 6 in tutto, quindi punteggio pieno per una squadra che sulla carta dovrà lottare per salvarsi.