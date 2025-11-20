La Lazio guarda all’Argentina, nel mirino un giovane centrocampista: ecco chi è

Juan Ignacio Nardoni è uno dei nomi più discussi in queste settimane in Argentina. Si tratta di un centrocampista di 23 anni, nato nel Paese sudamericano ma in possesso anche del passaporto italiano, elemento che potrebbe agevolare un eventuale sbarco in Serie A. Attualmente gioca nel Racing Club, dove è impiegato principalmente come mediano.

La Lazio mette gli occhi su Nardoni: il profilo

Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 22 milioni di euro, anche se il Racing sembra disposto a sedersi al tavolo delle trattative partendo da cifre significativamente più basse. È per questo che il suo profilo ha iniziato a circolare con insistenza sui principali portali sportivi argentini, che indicano la Lazio come una delle società maggiormente interessate e potenzialmente in pole position per tentare l’assalto. Da quando è approdato al Racing, Nardoni ha messo insieme 120 presenze ufficiali e 5 gol, numeri che testimoniano la sua continuità e il ruolo importante che si è ritagliato nel club. Prima di arrivare a questo punto, il centrocampista è cresciuto calcisticamente nell’Union de Santa Fe. Con quella maglia ha debuttato in prima squadra il 31 agosto 2019 in un match di Primera División contro il San Lorenzo. Qualche tempo dopo, il 5 novembre 2020, è arrivata anche la sua prima presenza internazionale, nella Coppa Sudamericana contro l’Emelec. Dopo queste tappe è poi avvenuto il passaggio al Racing.

L’interesse della Lazio

Dal punto di vista della Lazio, l’interesse per il giocatore nasce dalla necessità di rinforzare il centrocampo già nella finestra di mercato di gennaio. La società biancoceleste sta cercando un regista e una mezzala, due ruoli considerati fondamentali e attualmente scoperti. La situazione di Rovella, che sarà operato proprio oggi e che da tempo è indisponibile nel ruolo di interno sinistro, rende ancora più urgente l’intervento sul mercato. Le priorità fissate da Sarri per la sessione invernale sono dunque tre: un metodista capace di dettare i tempi di gioco, una mezzala di qualità e quantità, e un esterno offensivo mancino che possa dare respiro a Zaccagni nel corso della stagione. In questo contesto - come riportato da Il Corriere dello Sport - il profilo di Nardoni viene considerato compatibile con le esigenze tecniche e tattiche della Lazio, motivo per cui il suo nome continua a essere accostato ai biancocelesti con crescente frequenza.