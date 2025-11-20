Cardone: "La gara Lazio-Milan di Coppa Italia? Non sarà facile, Allegri vuole vincere"

Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi riguardo la rosa biancoceleste, la gara di Coppa Italia del 4 dicembre contro il Milan e sull'incontro Lazio-Lecce, in programma domenica 23 novembre alle ore 18:00 e diretto dal fischietto Alberto Ruben Arena.

Le dichiarazioni di Giulio Cardone a Radiosei

Lazio-Lecce

Col Lecce devi vincere, poi ci sarà il Milan anche in Coppa Italia e comincerà un periodo importante. Gara cruciale domenica, una delle tante finali che ci propone il campionato. La novità è il ritorno tra i convocati di Tavares, che dubito giocherà dal 1′. Hysaj è uscito per infortunio con l’Albania ma non dovrebbe avere nulla di grave. Uno dei temi riguarda chi giocherà a sinistra, ora Pellegrini sta meglio, si sta allenando bene. Basic-Vecino? La formazione contro il Lecce sarà illuminante in questo senso, capiremo meglio le gerarchie del tecnico

Nicolò Rovella

Se torna come Zaccagni ci mettiamo la firma. Ad ogni modo si sono persi due mesi, da settembre ad oggi che si opera; ma l’importante che torni bene. Taty? Torna tra Milano e Bologna.

L'incontro di Coppa Italia contro il Milan